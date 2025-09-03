Ильхам Алиев принял участие в приеме, данном в Пекине в честь глав делегаций и их супруг, участвовавших в параде

3 сентября в Пекине от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием и представлена концертная программа в честь глав делегаций и их супруг, участвовавших в параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.