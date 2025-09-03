В Баку задержали пассажира с золотыми слитками

В результате таможенного контроля, проведенного сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была предотвращена попытка незаконного провоза золотых слитков через таможенную границу.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, во время личного досмотра гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, было обнаружено 10 золотых слитков марки «Pamp» общим весом 712 граммов, которые он пытался скрыть от таможенного контроля, передает 1news.az.