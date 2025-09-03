Стало известно, кто возглавил американский Vogue после Анны Винтур - ФОТО

В июне стало известно о том, что Анна Винтур уйдет с поста главреда американского Vogue спустя 37 лет работы, но останется на должности глобального директора по контенту Condé Nast.

Тогда же было объявлено и о том, что А.Винтур начала поиск нового руководителя отдела редакционного контента, которым в итоге стала назначенная на эту должность Хлоя Маль, сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue.

В новой роли Маль, которая до этого была редактором Vogue.com и соведущей подкаста The Run-Through, будет определять креативное и редакционное направление издания - она присоединится к десяти другим руководителям редакционного контента Vogue по всему миру и будет подчиняться Анне Винтур.

«Мода и медиа меняются с невероятной скоростью, и я очень рада быть частью этих процессов», - заявляет Х.Маль.

В свою очередь Анна Винтур отмечат, что Хлоя сочетает в себе глубокое понимание истории американского Vogue и умение вести издание в ногу с современными трендами: «Хлоя долгое время была нашей «секретной силой», отслеживая мир моды, но при этом не теряя глобальный контекст. Она понимает, как мода влияет на современную жизнь».

Хлоя Маль работает в Vogue с 2011 года, занималась всеми аспектами социальных и свадебных материалов, редактурой специальных проектов и руководством Vogue.com. Под её руководством трафик сайта вырос вдвое, а контент по ключевым событиям, таким как Met Gala и Vogue World, демонстрирует двузначный рост вовлечённости.

«Я всю карьеру в Vogue работала на всех платформах - от печати до цифровых медиа, аудио и видео, мероприятий и соцсетей. Я люблю это издание, контент, который мы создаём, и команду редакторов», - говорит Х.Маль.

На фото руководитель отдела редакционного контента американского Vogue Хлоя Маль