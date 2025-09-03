Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания».
