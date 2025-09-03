После Ирана Григорян отправится во Францию

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 сентября посетит столицу Франции Париж.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"В ходе визита намечается ряд рабочих встреч", - говорится в сообщении, передают армянские СМИ.

Отметим, что 29 августа секретарь Совета безопасности Армении посетил Иран. В ходе встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани Армен Григорян представил соглашения, подписанные 8 августа в Вашингтоне.