В Азербайджане стартует XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

18 сентября в Азербайджане стартует XVII Международный музыкальный фестиваль, посвящённый выдающемуся композитору, основоположнику азербайджанской профессиональной музыки Узеиру Гаджибейли.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, при содействии Фонда тюркской культуры и наследия, а также ICESCO, и продлится до 28 сентября, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Мероприятия пройдут в Баку, Сумгайыте, Шуше, Гяндже, Агджабеди, Нахчыване и Газахе и будут включать концерты, спектакли, выставки, научный симпозиум и мастер-классы.

В фестивале примут участие не только азербайджанские музыканты, но и известные исполнители и музыковеды из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.