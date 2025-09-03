В аэропорту под Красноярском самолет совершил аварийную посадку

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка под Красноярском.

Аэропорт закрыт для приема других бортов, сообщили ТАСС в министерстве транспорта региона.

«Факт посадки самолета в Черемшанке подтверждаем. В настоящее время в аэропорту работают оперативные службы. Аэропорт Черемшанка сейчас закрыт для приема воздушных судов", - сообщили ТАСС в министерстве, отвечая на вопрос об аварийной посадке самолета Ил-76.

Самолет, совершивший аварийную посадку в аэропорту под Красноярском, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило управление на транспорте СК РФ.