Задержаны подозреваемые в поджогах кладбищ в Газахе и Товузе

Личности виновников пожаров на кладбищах в Газахском и Товузском районах установлены, они задержаны.

Как сообщили Oxu.Az в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 1 и 2 сентября полиция установила лиц, причастных к пожарам на кладбищах в Газахском и Товузском районах.

24-летний житель Газахского района Магомедали Исмаилов и 39-летний Эльсевер Умаров из-за неосторожного обращения с огнём подожгли участки площадью 8 соток и 0,3 гектара на упомянутых кладбищах.

Оба мужчины были задержаны, в отношении них приняты меры в соответствии с законодательством.