Россия ждет Трампа с ответным визитом

Российская сторона ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом, подтвердила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления. И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию", - указала дипломат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных сроках визита Трампа, Захарова пояснила, что "это компетенция администрации президента". "Что касается всех остальных деталей, это к администрациям президентов и нашей страны, и США", - добавила она.

Трамп на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже в августе в ответ на приглашение приехать в Москву заявил, что считает это возможным.