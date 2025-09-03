Скандал в детском саду Абшерона: детей кормили хлебом и водой - ВИДЕО

Вчера в социальных сетях появились кадры из детского сада №21 в селе Перекишкюль Абшеронского района, где детей кормили хлебом с водой.

Это вызвало широкий общественный резонанс.

На основании обращения одного из граждан Управление образования Абшерон-Хызы провело проверку.

По её итогам трудовой договор с заведующей детским садом Хадиджей Велиевой был расторгнут за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Как сообщает АПА со ссылкой на Управление образования Абшерон-Хызы, приоритетом является обеспечение правильного питания, здоровой и безопасной среды для детей в учебных заведениях, а также повышение доверия граждан. Любые негативные явления в образовательных учреждениях недопустимы, передает 1news.az.

Каждое обращение по этому вопросу тщательно расследуется, принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.