Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине пожал руку спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сику, передает агентство Newsis.
"Согласно информации от офиса спикера парламента, У Вон Сик и Ким Чен Ын поприветствовали друг друга перед началом парада. На трибуны на площади Тяньаньмэнь они поднимались вместе, но во время парада сидели на противоположных сторонах", - говорится в сообщении Newsis.
