Канцлер Германии призвал экономически истощить Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для урегулирования российско-украинского конфликта нужно «истощить» российскую экономику.

Об этом сообщает n-tv.

«Мы должны создать почву. В военном отношении это будет сложно, в экономическом — возможно, — сказал он. —

В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать».

По словам канцлера, такого результата можно добиться, в частности, введением пошлин для стран, продолжающих торговлю с Россией.

Также Мерц заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину. «У меня нет никаких оснований верить Путину», — сказал он.