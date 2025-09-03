Канцлер Германии призвал экономически истощить Россию
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для урегулирования российско-украинского конфликта нужно «истощить» российскую экономику.
Об этом сообщает n-tv.
«Мы должны создать почву. В военном отношении это будет сложно, в экономическом — возможно, — сказал он. —
В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать».
По словам канцлера, такого результата можно добиться, в частности, введением пошлин для стран, продолжающих торговлю с Россией.
Также Мерц заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину. «У меня нет никаких оснований верить Путину», — сказал он.
