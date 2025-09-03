Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса, так как поступила информация об обнаружении беспилотника.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Томас Бержинскас, передает литовская телерадиокомпания LRT.

«При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока небезопасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку», — заявил Бержинскас.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет президента вылетел из Хельсинки в 19:10 2 сентября, затем кружил над центральной частью Литвы и в 21:17 сел в Вильнюсе, передает Delfi. Прямой рейс из Хельсинки до Вильнюса длится примерно полтора часа.

Как уточняет LRT, дрон был замечен над районом Вильнюса Лепкальнис. Кому он принадлежал, пока неизвестно.

