Волейболистка сборной Азербайджана вновь будет играть в России

Волейболистка сборной Азербайджана Мария Кирилюк продолжит карьеру в российской Суперлиге.

Центральная блокирующая подписала контракт с красноярским «Енисеем», занявшим 12-е место по итогам прошлого сезона. Для нее это будет не первый опыт выступления в российской лиге – в разные годы Кирилюк выступала за «Спарту» из Нижнего Новгорода и череповецкую «Северянку».

Предыдущим клубом Марии был «Абшерон», в составе которого она завоевала серебряные медали чемпионата Азербайджана.

Кирилюк стала третьей волейболисткой нашей сборной в грядущем российском первенстве. Ранее в «Ленинградку» перешла нападающая Елизавета Рубан, а связующая Кристина Бесман пополнила состав «Омички».