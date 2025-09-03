 СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях | 1news.az | Новости
Политика

СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях

First News Media12:46 - Сегодня
Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как пишет армянское издание Грапарак, по сведениям газеты, 30 августа состоялся телефонный разговор между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Основной темой беседы стали лица армянского происхождения, находящиеся под судом в Баку.

Предположительно, поводом для разговора стало высказывание президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, адресованное премьер-министру Николу Пашиняну. Обратившись к нему, Трамп тогда сказал, что собирается попросить азербайджанскую сторону, чтобы их освободили, пишет издание.

По данным издания, Гаджиев прямо заявил, что Азербайджан не может выполнить просьбу Трампа и освободить всех лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

«Он также выразил недовольство тем, что армянский представитель в Вашингтоне использовал выражение «христианские заключенные». Гаджиев отметил, что подобная риторика вредит процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Очевидно, что представитель правительства Армении - и без того напуганный и уступающий Азербайджану во всем - обеспокоился содержанием разговора и постарался успокоить собеседника», - пишет газета.

Как отмечает издание, по имеющимся у него сведениям, правительство Армении на данный момент не собирается предпринимать активных шагов по возвращению находящихся в Баку лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

«Однако Пашинян все же надеется, что до выборов удастся вернуть хотя бы одного пленного, чтобы представить это обществу как политическую победу и доказательство работы в этом направлении», - пишет Грапарак.

СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в ...

СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях

СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях

