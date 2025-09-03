В Кремле ответили Трампу: никакого заговора против США

Президент РФ Владимир Путин, а также лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и в мыслях не имели устраивать заговор против США.

Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что на параде в Пекине против Вашингтона «плели заговор».

«Я хочу сказать, что никакие заговоры [против США] никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров.

Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров [РФ, КНР и КНДР] не было», - пояснил Ушаков.

«Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах», - уточнил он.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР передать привет Путину и Ким Чен Ыну.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», - написал он в Truth Social.

Военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне прошел 3 сентября на площадь Тяньаньмэнь в Пекине.

Источник: ТАСС