Путин: КНДР участвовала в операции под Курском по инициативе Ким Че Ына

Военные Корейской Народно-Демократической Республики приняли участие в операции в Курской области по личной инициативе председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером народно-демократической республики в Пекине, передает ТАСС.

"По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором, - подчеркнул российский лидер. - Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически".