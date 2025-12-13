Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов
Делегация Министерства цифрового развития и транспорта в рамках визита в США встретилась в Вашингтоне с руководителем отдела по связям с государственными органами компании Apple Джейсоном Лундгардом.
Как передает 1news.az, об этом министр Рашад Набиев сообщи в своем аккаунте в Х.
В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в области цифровой трансформации и инноваций.
Также состоялся обмен мнениями о совместных проектах с Apple Developer Academy и других инициативах в области образования, инновационной экосистемы и программ развития, направленных на превращение Азербайджана в региональный цифровой центр.
ABŞ-yə səfər çərçivəsində “Apple” şirkətinin korporativ hökumət əlaqələri üzrə rəhbəri Ceyson Lundqard ilə görüş keçirdik.
Görüş zamanı rəqəmsal transformasiya və innovasiya sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik.
Həmçinin təhsil, innovasiya ekosistemi və inkişaf… pic.twitter.com/3UCq0yzhbY — Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 13, 2025