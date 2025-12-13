 Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов

First News Media16:15 - Сегодня
Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов

Делегация Министерства цифрового развития и транспорта в рамках визита в США встретилась в Вашингтоне с руководителем отдела по связям с государственными органами компании Apple Джейсоном Лундгардом.

Как передает 1news.az, об этом министр Рашад Набиев сообщи в своем аккаунте в Х.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в области цифровой трансформации и инноваций.

Также состоялся обмен мнениями о совместных проектах с Apple Developer Academy и других инициативах в области образования, инновационной экосистемы и программ развития, направленных на превращение Азербайджана в региональный цифровой центр.

Поделиться:
393

Актуально

Общество

Завтра в Баку может выпасть мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Лейла Алиева приняла участие в вечере памяти общенационального лидера Гейдара ...

В мире

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Общество

Судебный процесс по делу Рубена Варданяна продолжился изучением документов - ...

Экономика

Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов

У Грузии большие ожидания от открытия проекта Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

«Meta» и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация - Шахмар Мовсумов

Азербайджан укрепляет позиции как транзитно-логистический центр и региональный торговый узел - Шахмар Мовсумов

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов

Последние новости

Найдено тело человека, утонувшего в Куре 3 дня назад

Сегодня, 18:38

Амирбеков: 2025 год войдет в историю как переломный в отношениях между Баку и Ереваном

Сегодня, 18:28

Зеленский заявил, что в Беларуси освободили пять украинцев

Сегодня, 18:16

Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

Сегодня, 17:46

Постпредство США в Женеве: до 70% бюджета ООН уходит на бюрократические издержки

Сегодня, 17:29

AYNA выступила против организации трехполосного движения на одном из проблемных участков в центре Баку

Сегодня, 17:07

Муссоны могут разрушить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пакистане

Сегодня, 16:46

Между Азербайджаном и Таиландом состоялись первые политические консультации

Сегодня, 16:30

Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов

Сегодня, 16:15

Суд продлил на 2 месяца арест епископа, принуждавшего священников к участию в митингах оппозиции

Сегодня, 16:07

В Сумгайыте женщина скончалась после аборта - комментарий медцентра

Сегодня, 15:55

Крупный американский бизнесмен бросил карьеру ради помощи ослам

Сегодня, 15:35

Эрдоган заявил, что Турция не получала запросов об отправке войск в Газу

Сегодня, 15:23

ГЭЦ прокомментировал ситуацию с абитуриентами, которые использовали вспомогательные средства на экзаменах

Сегодня, 15:10

Эрдоган: Черное море не должно рассматриваться как арена для сведения счетов

Сегодня, 14:51

Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом мирный план по Украине

Сегодня, 14:37

У Грузии большие ожидания от открытия проекта Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 14:23

Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

Сегодня, 14:10

Какой будет погода в воскресенье?

Сегодня, 13:50

Завтра в Баку может выпасть мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 13:32
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00