Оверчук: РФ надеется, что задержанные в Азербайджане граждане скоро вернутся

Россия надеется, что руководство Азербайджана подойдет с пониманием к ситуации с 13 задержанными в Азербайджане российскими гражданами и они скоро окажутся на родине.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. И мы надеемся, что эти люди скоро окажутся на родине. И надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой", - сказал он.