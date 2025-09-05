Армения, похоже, в очередной раз решила примерить на себя роль вечной «жертвы», и теперь ее депутаты ищут все новые способы напомнить о себе Европе, прибегая к самым изощренным приемам манипуляции.

Выступление армянского парламентария Армена Геворкяна накануне в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало ярким тому примером. В своей речи он заявил, что пришло время для того, чтобы ПАСЕ посодействовала доступу Международного комитета Красного Креста (МККК) и нейтральных третьих сторон к «армянским пленным» в Баку и добилась их освобождения. Таким образом, в привычной манере Геворкян попытался изобразить Азербайджан «держателем заложников», будто бы нарушающим международное право и гуманитарные нормы. Однако за традиционно раздутыми им «ужастиками» и театральными жестами скрывается старый, давно знакомый сценарий - перекладывание ответственности за собственные преступления на других и попытка заставить международные структуры поверить в миф, который не имеет ничего общего с реальностью.

Таким образом, Армения вновь не упустила шанса спекулировать на теме так называемых «пленных», хотя на самом деле речь идет о вооруженных лицах, задержанных на территории Азербайджана уже после официального объявления об окончании военных действий во Второй Карабахской войне, следовательно, никак не подпадающих под определение военнопленных. Диверсантов – да, террористов – да, но никак не военнопленных. Международное право ясно различает эти понятия, а потому все ссылки Иревана на гуманитарное право не выдерживают никакой критики.

Но если применительно к международному сообществу эта подмена понятий выглядит как очевидная манипуляция, то для внутренней армянской аудитории подобные выступления становятся инструментом политической мобилизации. В преддверии парламентских выборов такие «инициативы» подаются как проявление истинного патриотизма и заботы о судьбе «своих». Армянские политики прекрасно понимают, что для значительной части общества имидж защитника «пленных» приносит быстрые и дешевые политические очки, а потому они не упускают возможности использовать любую международную площадку для собственной предвыборной агитации. В этом контексте следует обратить внимание на то, кем было озвучено это требование в ПАСЕ, какие силы он представляет в своей стране.

Депутат Национального собрания Армении Армен Геворкян представляет в парламенте оппозиционную фракцию «Армения», которую возглавляет, к слову, второй президент Армении Роберт Кочарян - еще один военный преступник и один из зачинателей армянского сепаратизма в Карабахе, руководивший и лично участвовавший в массовых расправах над азербайджанским населением данного региона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Геворкян теперь выступает в ПАСЕ в поддержку сообщников своего шефа по кровавым преступлениям, требуя их освобождения.

Однако суть вопроса остается неизменной: Азербайджан не держит у себя «пленных», а судит тех, кто совершал преступления против его граждан и территории.

К месту будет отметить, что разговор на соответствующую тему состоялся накануне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Как написала газета «Грапарак», предположительно, поводом для разговора стало высказывание президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, адресованное премьер-министру Николу Пашиняну. В частности, обратившись к нему, Трамп тогда сказал, что собирается попросить азербайджанскую сторону освободить армянских заключенных. И вот теперь Гаджиев прямо заявил Григоряну, что Азербайджан не может выполнить просьбу Трампа и освободить всех лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях. Отмечается, что азербайджанский чиновник «также выразил недовольство тем, что армянский представитель в Вашингтоне, говоря об армянских заключенных, использовал выражение «христианские заключенные». Гаджиев сказал, что подобная риторика вредит процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, пишет «Грапарак».

Да, сегодня в Баку проходят процессы над бывшими главарями незаконного сепаратистского режима, которые обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях. И проводимый над ними процесс не имеет никакого отношения к их религиозной принадлежности, как это пытаются представить в Армении определенные круги. По перечню предъявленных им обвинений становится очевидно, что речь идет не о какой-то бытовой краже или других мелких преступлениях.

А посему просьбы, мольбы и требования освободить этих преступников звучат столь же абсурдно, как если бы кто-то потребовал освободить нацистских главарей во время Нюрнбергского процесса. Но армянские политики предпочитают делать вид, что не замечают этой разницы, и упорно используют тему «пленных» в качестве инструмента давления на Азербайджан, рассчитывая на поддержку европейских кругов, традиционно чутких и жалостливых к армянским «слезам».

Примечательно, что при всех своих громогласных заявлениях об «ущемлении прав» армянских заключенных, в Иреване упорно умалчивают о судьбах тысяч азербайджанцев, которые были пленены и замучены в армянских застенках в 1990-е годы. Почти четыре тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести, и едва ли можно сомневаться, что многие из них были убиты. Массовые захоронения, которые азербайджанские власти продолжают находить на освобожденных территориях, подтверждают масштабы совершенных армянской стороной преступлений. Где же были тогда призывы армянских депутатов к гуманизму и справедливости? Почему никто из них не требовал санкций против армянских генералов, отдававших приказы о расстрелах мирного населения и пытках пленных? Лицемерие и двойные стандарты нынешней армянской оппозиции, придерживающейся преимущественно реваншистских взглядов, настолько очевидны, что риторика ее представителя в ПАСЕ выглядит не более чем циничным спектаклем, рассчитанным на доверчивых зрителей.

Нельзя не упомянуть и о теме Международного комитета Красного Креста, который армянская сторона пытается выставить в качестве очередного «свидетеля нарушений» в Азербайджане. Закрытие офиса МККК в Баку преподносится как якобы «доказательство» ущемления гуманитарных принципов. Однако на деле истинная причина была совершенно иной: организация неоднократно нарушала рамки своего мандата, действуя под влиянием армянских лоббистских структур и превращаясь из гуманитарного института в инструмент политического давления. Азербайджан как суверенное государство имел полное право пресечь подобные злоупотребления и защитить свои национальные интересы. Решение о закрытии офиса МККК стало демонстрацией того, что Баку не намерен мириться с двойными стандартами и попытками использовать гуманитарные механизмы против него.

В своих манипуляциях Геворкян сослался и на декларацию, подписанную Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне 8 августа этого года, стараясь представить дело так, будто Азербайджан нарушает взятые на себя обязательства в рамках этого документа. И это еще одна сознательная подмена понятий, поскольку Азербайджан выполнил все обязательства по освобождению военнопленных еще в 2021 году, и международное сообщество было своевременно проинформировано об этом. Попытка реваншистских сил в лице упомянутого депутата приравнять диверсантов к военнопленным - это не что иное, как очередной трюк, направленный на формирование выгодного им образа «жертвы».

Особенно абсурдными выглядят призывы Геворкяна ввести санкции против азербайджанских должностных лиц.

Если следовать подобной логике, то в первую очередь санкции должны быть наложены против тех пока еще находящихся на свободе политиков в Армении, которые за три десятилетия оккупации Карабаха несут ответственность за этнические чистки, разрушение городов, уничтожение культурного наследия и экологическую катастрофу в регионе. Настоящие военные преступники находятся вовсе не в Баку, а в Иреване, и именно они должны предстать перед международным правосудием, это по ним плачут камеры изолятора азербайджанского СГБ. Это – первый президент Армении Левон Тер-Петросян, второй президент Армении и нынешний непосредственный шеф Геворкяна - Роберт Кочарян и третий президент Серж Саргсян. Но об этом армянские политики-реваншисты, разумеется, предпочитают помалкивать, переключая внимание на надуманную проблему «пленных».

В итоге мы снова имеем дело не с искренним стремлением к миру, а с пропагандистским спектаклем, в котором Армения играет роль «бедной жертвы» и пытается вызвать жалость у европейской аудитории. Но пора уже признать очевидное: мир на Южном Кавказе не может быть построен на лжи и манипуляциях.

Азербайджан действует строго в рамках международного права, восстанавливает свою территориальную целостность и обеспечивает безопасность на своих землях. «Деятели» же вроде Геворкяна в Армении упорно продолжают политику лицемерия и самооправдания, надеясь прикрыть собственные преступления громкими обвинениями в адрес соседа.

Настоящее примирение возможно лишь тогда, когда политические силы в Иреване, придя к консенсусу, откажутся от своей роли вечной «жертвы» и наконец возьмут на себя ответственность за тридцатилетнюю оккупацию, убийства и разрушения. А пока Геворкян и иже с ним заняты тем, что собирают политические очки на теме «пленных» и разыгрывают спектакли в ПАСЕ, процесс реальной нормализации остается заложником их пропагандистской риторики.

Благо, действующие власти Армении, в отличие от бывших, все больше демонстрируют готовность к конструктивному диалогу, пусть и под давлением новых реалий. Именно эта линия поведения, основанная на признании фактов и стремлении к миру, может стать фундаментом для будущего региона. Чем быстрее в Иреване укрепится понимание, что сотрудничество с соседями приносит больше плодов, чем бесконечные упреки, тем скорее Южный Кавказ сможет перейти к настоящей стабильности, взаимному доверию и развитию.