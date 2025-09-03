Международный комитет Красного Креста (МККК) сегодня, 3 сентября, официально закрывает свое представительство в Азербайджане.

Таким образом, закрывается последняя страница более чем 30-летнего присутствия офиса организации в Баку.

Сворачивания деятельности офиса МККК на протяжении последних лет упорно добивался сам Азербайджан на основании не очень приятного опыта взаимодействия с этой организацией практически с ранних лет ее появления в стране. Анализ деятельности МККК конкретно в Азербайджане показал, что он неоднократно отступал от собственных принципов, закрепленных в Женевских конвенциях и в ее уставных документах.

В основном этот негатив проявился в годы продолжавшегося многие годы Карабахского конфликта.

Международный комитет Красного Креста - это структура, чья деятельность строится на четырех ключевых принципах: нейтралитет, беспристрастность, независимость и гуманность. Эти нормы вытекают из Женевских конвенций 1949 года, к которым присоединился и Азербайджан. Смысл этих принципов состоит в том, что Красный Крест не может становиться на сторону какого-либо государства или воюющей стороны, обязан одинаково защищать всех пострадавших и строго уважать законы страны пребывания. Но именно в Азербайджане организация неоднократно нарушала эти фундаментальные правила.

Первым и самым чувствительным примером стало бездействие в вопросе поиска пропавших без вести. По официальным данным Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших, 3890 граждан страны числятся пропавшими после Первой Карабахской войны, среди них 3171 военнослужащий и 719 гражданских лиц, включая 71 ребенка и 267 женщин. Организация, имея как мандат, так и прямое обязательство содействовать Азербайджану в установлении судьбы этих людей, за три десятилетия так и не довела свое дело до конца. При этом имелись данные о том, что многие азербайджанцы были вывезены в Армению и содержались в лагерях, однако МККК предпочитал ссылаться на процедурные трудности, избегая активных действий.

В этом контексте нельзя не упомянуть, что в Первую Карабахскую войну у Баку появились серьезные основания полагать, что сотрудники организации, свободно посещавшие линию фронта, передавали армянской стороне данные, собранные на азербайджанских позициях. Подозрения усиливались тем, что точные обстрелы азербайджанских сил зачастую следовали сразу после таких визитов. Возможно, это просто совпадение, но сама последовательность событий, а также повторяемость подобных случаев не могли не вызвать у азербайджанской стороны глубокого недоверия к деятельности МККК. Ведь организация, призванная соблюдать строгий нейтралитет и служить исключительно гуманитарным целям, никак не должна была становиться фактором, косвенно влияющим на боевые действия и тем более - ассоциироваться с передачей информации, которая могла использоваться одной из сторон конфликта. Именно поэтому уже тогда в обществе возникла устойчивая уверенность, что МККК не выдержал экзамен на беспристрастность.

Другим серьезным нарушением стал факт открытия офиса в городе Ханкенди в 2000 году без согласования с правительством Азербайджана. Это противоречило принципу уважения к государственному суверенитету, закрепленному в Уставе МККК и международных нормах. Более того, организация подписала документ с самопровозглашенным сепаратистским режимом, что полностью расходилось с принципом нейтралитета.

Долгое время этот документ скрывался под предлогом конфиденциальности, и лишь позже выяснилось, что офис в Ханкенди подчинялся вовсе не представительству в Баку, а иреванскому офису. Таким образом, организация фактически игнорировала законные органы Азербайджана и действовала в связке с армянской стороной.

Нелишне будет вспомнить, что во время Второй Карабахской войны Красный Крест проявил высокую активность в интересах армянской стороны. По его линии Армении были переданы более 1700 тел погибших военнослужащих, и Азербайджан создал для этого все необходимые условия. Однако аналогичной решимости в вопросах, касающихся азербайджанских граждан, организация не продемонстрировала. Это противоречило принципу беспристрастности, который требует одинакового отношения ко всем жертвам конфликта.

Примечательно, что и после Второй Карабахской войны Красный Крест не отошел от деятельности, наносящей ущерб суверенитету Азербайджана. Несмотря на то, что Карабах вернулся под контроль Азербайджана, офис МККК в Ханкенди, единственном городе, остававшемся на тот момент под контролем армянских сепаратистов, продолжал действовать автономно, с отдельным бюджетом, кадровой системой и фактическим подчинением представительству в Иреване. Такое положение дел нарушало как законы Азербайджана, так и международные нормы, закрепленные в Женевских конвенциях, где прямо говорится о том, что деятельность гуманитарных структур возможна лишь с согласия и под контролем законных властей страны пребывания.

Нарушением принципов беспристрастности и независимости МККК стала попытка вывоза под видом медицинской эвакуации военного преступника Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в массовом убийстве мирных жителей села Мешали. Согласно принципу гуманности, МККК обязан помогать жертвам войны, но он не имеет права использовать свои ресурсы для защиты лиц, совершивших военные преступления. Тем не менее, транспорт и флаг организации были использованы именно для этого, что нанесло дополнительный ущерб ее репутации в глазах Азербайджана.

Случаи вовлечения в тот период автомобилей Красного Креста для осуществления контрабандных перевозок различных грузов из Армении в Ханкенди также свидетельствуют о злоупотреблении гуманитарным мандатом.

Женевские конвенции предусматривают, что гуманитарные организации должны действовать исключительно в целях помощи жертвам войны. Перевозка же грузов для сепаратистского режима, незаконно обосновавшегося на международно признанной азербайджанской территории, выходила за рамки мандата и превращала организацию в участника непрозрачных процессов.

Все эти факты в совокупности показали, что МККК систематически допускал отступления от собственных принципов нейтралитета, беспристрастности и уважения суверенитета. Поэтому решение о закрытии офиса в Азербайджане стало инициативой Баку, направленной на защиту национальных интересов и восстановление доверия к гуманитарной сфере. Да и зачем Азербайджану Красный Крест, в то время как в стране действует Азербайджанское общество Красного Полумесяца, которое хорошо справляется с выполнением схожих функций?

А посему закрытие представительства МККК в Азербайджане следует рассматривать не как отказ от гуманитарных ценностей, а как подтверждение того, что гуманитарная деятельность возможна лишь тогда, когда она осуществляется на основе уважения к законам и суверенитету государства. Женевские конвенции, на которые так часто ссылается Красный Крест, содержат четкие нормы: любая гуманитарная миссия должна согласовываться с властями страны пребывания и строиться на принципах нейтралитета и беспристрастности.

Именно этого Азербайджан требовал все годы. И прекращением деятельности офиса этой организации в Азербайджане Баку посылает недвусмысленный месседж, состоящий в том, что гуманитарная деятельность должна быть действительно гуманитарной, а не превращаться в инструмент политических игр.