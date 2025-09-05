Азербайджанская культура представлена на Orientalys Festival в Монреале - ФОТО

На фестивале Orientalys в Монреале нашу страну представляло Монреальское общество Канада-Азербайджан.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, на фестивале, организованном с целью демонстрации богатой культуры народов Востока, посетителям была предоставлена подробная информация об Азербайджане, различных регионах, исторических памятниках и красоте природы.

Особый интерес участников фестиваля вызвала книга Этибара Джафарова «Колорит Азербайджана» (The Colors of Azerbaijan), изданная при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, а также все другие издания, направленные по линии ведомства в Монреальское общество Канада-Азербайджан. Благодаря красочным и высококачественным фотографиям, представленным в книге, посетители получили возможность поближе ознакомиться с природой, историей и культурными ценностями Азербайджана.

Посетители азербайджанского стенда, установленного на фестивале, проявили большой интерес к фотографированию с кялагаи, национальными головными уборами. Большинство участников отметили, что знают о нашей стране через социальные сети, симпатизируют нашей культуре и народу, желают посетить Азербайджан в качестве туристов и мечтают побывать в Баку во время соревнований Формулы-1.