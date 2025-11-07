Трамп заявил, что Иран просит США о снятии санкций

Тегеран просит Вашингтон о снятии американский санкций против Ирана, администрация США готова выслушать власти исламской республики.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«И, честно говоря, Иран спрашивает, можно ли снять санкции, - сказал он 6 ноября на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме. - В отношении Ирана действуют очень жесткие американские санкции, из-за которых ему очень трудно делать то, что он хочет. И я готов выслушать это. Посмотрим, что получится, но я готов».

Трамп 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран.

Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия.

Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку.

США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Источник: ТАСС