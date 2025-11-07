Октябрь 2025 года вошёл в тройку самых тёплых за всё время наблюдений

Октябрь 2025 года стал третьим самым теплым октябрем за всю историю наблюдений в мире со средней температурой 15,14 градуса.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в ежемесячном отчете Службы по изменению климата «Коперник» (Copernicus Climate Change Service, C3S.

Так, средняя температура в октябре была на 0,7 градуса выше среднего показателя 1991–2020 годов.

Это на 1,55 градуса выше показателя доиндустриального периода (1850–1900 годов). Таким образом, повышение температуры в октябре впервые с апреля 2025 года превысило 1,5 градуса по отношению к среднему показателю доиндустриального периода. В отчете также указывается, что средняя температура за период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года была на 0,62 градуса выше среднего показателя периода 1991–2020 годов и на 1,5 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода: «После этих показателей 2025 год может стать вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. При этом 2024 год по-прежнему остается самым теплым годом за всю историю наблюдений».

Отметим, что C3S является одной из шести тематических служб данных, предоставляемых Программой наблюдения Земли «Коперник» (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. «Коперник» – это операционная программа, построенная на основе существующей исследовательской инфраструктуры и данных в Европе и других странах.

C3S опирается на климатические исследования, проводимые Всемирной программой климатических исследований (WCRP).