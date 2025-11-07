 Октябрь 2025 года вошёл в тройку самых тёплых за всё время наблюдений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Октябрь 2025 года вошёл в тройку самых тёплых за всё время наблюдений

Фаига Мамедова10:50 - Сегодня
Октябрь 2025 года вошёл в тройку самых тёплых за всё время наблюдений

Октябрь 2025 года стал третьим самым теплым октябрем за всю историю наблюдений в мире со средней температурой 15,14 градуса.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в ежемесячном отчете Службы по изменению климата «Коперник» (Copernicus Climate Change Service, C3S.

Так, средняя температура в октябре была на 0,7 градуса выше среднего показателя 1991–2020 годов.

Это на 1,55 градуса выше показателя доиндустриального периода (1850–1900 годов). Таким образом, повышение температуры в октябре впервые с апреля 2025 года превысило 1,5 градуса по отношению к среднему показателю доиндустриального периода. В отчете также указывается, что средняя температура за период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года была на 0,62 градуса выше среднего показателя периода 1991–2020 годов и на 1,5 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода: «После этих показателей 2025 год может стать вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. При этом 2024 год по-прежнему остается самым теплым годом за всю историю наблюдений».

Отметим, что C3S является одной из шести тематических служб данных, предоставляемых Программой наблюдения Земли «Коперник» (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. «Коперник» – это операционная программа, построенная на основе существующей исследовательской инфраструктуры и данных в Европе и других странах.

C3S опирается на климатические исследования, проводимые Всемирной программой климатических исследований (WCRP).

Поделиться:
282

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра ...

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ...

Общество

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Общество

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Хырдалане подросток погиб в результате падения с высотного здания

В Турции трагически погиб азербайджанский студент - ФОТО

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Последние новости

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Словакии - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Сегодня, 13:34

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Сегодня, 13:25

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Сегодня, 13:12

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 13:02

В США призвали отменить 907-ю поправку: «Выгоды будут колоссальными»

Сегодня, 12:55

Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана

Сегодня, 12:52

CNN: военнослужащие отравились неизвестным порошком на авиабазе США

Сегодня, 12:40

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждают проект госбюджета на 2026 год

Сегодня, 12:30

В Баку пропал 69-летний мужчина

Сегодня, 12:25

Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Сегодня, 12:15

Парк Победы и Музей Победы переданы ИВ города Баку компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

Сегодня, 11:35

Стала известна повестка визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Сегодня, 11:20

Неубиваемый смартфон HONOR X9d с батареей 8300 мА·ч уже в продаже - ФОТО

Сегодня, 11:10

О режиме работы центров «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» в предстоящие праздничные дни

Сегодня, 11:05

Племянник Майкла Джексона сыграл короля поп-музыки в байопике «Майкл» - ТРЕЙЛЕР

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сегодня, 10:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10