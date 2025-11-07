 Axios: Казахстан хочет присоединиться к Авраамовым соглашениям о мире с Израилем | 1news.az | Новости
Axios: Казахстан хочет присоединиться к Авраамовым соглашениям о мире с Израилем

First News Media09:20 - Сегодня
Axios: Казахстан хочет присоединиться к Авраамовым соглашениям о мире с Израилем

Казахстан намерен присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

По его данным, ожидается, что о соответствующем решении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Как отмечает портал, несмотря на то, что дипломатические отношения между Казахстаном и Израилем были установлены более 30 лет назад, подобный шаг призван «придать новый импульс Авраамовым соглашениям как американской инициативе по укреплению сотрудничества Израиля с арабскими и мусульманскими» странами, и продемонстрировать, что это «клуб, в который хотят вступить многие страны».

Американская администрация неоднократно подчеркивала, что пытается обеспечить присоединение к Авраамовым соглашениям прежде всего Саудовской Аравии. В конце октября Трамп выразил мнение о том, что Эр-Рияд нормализует отношения с Израилем к концу 2025 года.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

Источник: ТАСС

