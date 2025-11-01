«Операция длилась более 8 часов»: отец 21-летнего парня, которому пересадили сердце от посмертного донора

21-летний Рашад Мамедалиев, которому пересадили сердце от посмертного донора в Баку, в настоящее время находится под строгим наблюдением врачей в Центральной клинике.

Об этом Oxu.Az рассказал отец Р.Мамедалиева Аббасали Мамедалиев.

"После того как у него возникли проблемы с ходьбой, появилась одышка и другие симптомы, начали лечение. Примерно 5-6 месяцев назад, после обращения к нескольким врачам, мы попали на прием к Кямрану Мусаеву в Центральной клинике.

Он взялся за операцию, после того как нашелся донор для моего сына. 23 октября около 03:00 началась операция и завершилась в 11:30.

В настоящее время его состояние хорошее, он находится под наблюдением врачей в палате. Сын частично передвигается, чувствует себя нормально. Пока нам не разрешают встречаться. Разговаривает по телефону непродолжительное время", - рассказал мужчина.

Следует отметить, что операция стала возможной благодаря поддержке Координационного центра по донорству и трансплантации органов.

