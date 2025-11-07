Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) пожертвовал 200 000 манатов в Фонд Возрождения Карабаха с целью оказания поддержки восстановлению освобождённых территорий.

Этот благородный шаг является ярким выражением непоколебимой веры UNEC в возрождение Карабаха, а также его приверженности принципам национальной солидарности, социальной ответственности и патриотическим ценностям. Инициатива университета ещё раз подтверждает прочную основу единства Азербайджанского государства и общества.

Следует отметить, что это не первое пожертвование UNEC в Фонд Возрождения Карабаха.

В 2021 году университет перечислил 50 000 манатов в Фонд, внеся свой вклад в процесс восстановления Карабаха.

Очередное пожертвование демонстрирует последовательную и устойчивую деятельность UNEC в данном направлении.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев вручил Сертификат о пожертвовании ректору университета, профессору Адалету Мурадову, высоко оценив вклад коллектива UNEC в процесс восстановления освобожденных территорий.

Фонд выражает искреннюю благодарность профессору, члену Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха Адалету Мурадову, и всему коллективу UNEC за внимание и преданность делу восстановления и развития Карабаха.