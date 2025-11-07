Стал известен первый участник конкурса «Евровидение-2026» - ВИДЕО

Кипр первым назвал своего представителя на юбилейном, 70-м конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае следующего года в Вене.

За страну выступит певица Antigoni, подтвердил телеканал CyBC. Имя артистки было объявлено 6 ноября - тем самым Кипр открыл сезон «Евровидения-2026». Песня, с которой Antigoni выйдет на сцену стадиона Wiener Stadthalle, будет представлена позже.

Известно, что финал конкурса состоится 16 мая, полуфиналы - 12 и 14 мая. Напомним, в прошлом году Кипр представлял Тео Эван с композицией Shh, занявший 11-е место в первом полуфинале.

