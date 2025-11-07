От Муша до Батмана: древние крепости, жизнь в пещерах и тайны нефтяного города - РЕПОРТАЖ

Восточная Анатолия - это земля, где история соседствует с современностью, а каждое путешествие превращается в путешествие во времени.

С 27 по 31 октября, по приглашению Министерства культуры и туризма Турции и при поддержке Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA), группа журналистов из Азербайджана, в числе которых был и сотрудник 1news.az, отправилась в поездку по городам Муш, Битлис, Сиирт и Батман.

Наш путь начинался в Муше - тихом, но полном жизни городе, где древность и современность переплелись в каждом квартале.

Муш славится своими мечетями и медресе, возведёнными в эпоху Сельджуков и Османов. На старинных улочках всё ещё можно услышать звучание утреннего азана, а в чайханах - разговоры о прошлом, словно время здесь идёт медленнее.

Одной из самых впечатляющих достопримечательностей является мост Мурад (Murad Köprüsü), построенный в XV веке через реку Мурад - один из истоков Евфрата.

Этот величественный каменный мост длиной более 140 метров был возведён по приказу султана Мурада II и до сих пор сохраняет первозданный облик.

Местные жители с гордостью называют его «дорогой из прошлого в настоящее» - ведь по нему, как и сотни лет назад, проходят путники, возвращающиеся из горных деревень.

Муш также известен своей кухней - здесь подают ароматный чай с халвой и знаменитые мушские кебабы, приготовленные по старинным рецептам.

Из Муша наша дорога вела в Битлис - город, словно выросший из гор.

Символ города - Битлисская крепость, построенная ещё во времена Александра Македонского. С её башен открывается панорама долины, где каменные дома будто цепляются за склоны гор.

Неподалёку находится древнее кладбище Айданлар, где надгробия покрыты изысканными узорами, напоминающими о богатстве культуры региона.

Битлис славится и своими термальными источниками, куда приезжают как местные жители, так и туристы, ищущие отдыха и умиротворения.

Следующая наша остановка - Сиирт, город, где веками соседствуют исламская и христианская традиции.

Одна из самых незабываемых остановок нашей поездки в Сиирт - главная природная жемчужина региона, долина Ботан, признанная национальным парком.

С высоты её скал открывается захватывающий вид на извилистую реку и зелёные леса, где до сих пор можно услышать крики орлов.

Сиирт известен и своими ремёслами - здесь делают тончайшие медные изделия, а также легендарное масло «Ботан Яğı».

Путешественников угощают сладостями «мехлеби», а на вечерних улицах раздаются мелодии саза - старинного инструмента, под который поют баллады о любви и верности.

Из Сиирта путь ведёт в Батман, но прежде мы остановились у моста Малабади - уникального памятника инженерного искусства.

Гид Мустафа бей рассказывает: «Мост был построен в 1147 году Тимурташем, сыном Ильгази, правителем бейлика Артуклу. Его арка шириной 38,6 метра до сих пор считается самой большой каменной аркой в мире».

Эвлия Челеби писал: «Под арку Малабади поместился бы купол Айя-Софии».

Французский исследователь Альбер Габриэль называл это сооружение «поразительным инженерным достижением своего времени».

На фоне моста мы делаем фото и продолжаем путь вглубь Анатолии.

Далее нас ждёт монастырь Мор Кирьякус, расположенный в деревне Айранджы уезда Бешири.

Он был основан в IV веке монахами из Алеппо и считается одним из первых христианских храмов региона Тур Абдин, священного для сирийских христиан. Трёхэтажное здание с подземными коридорами и куполом, украшенным звёздчатыми крестами, поразило нас гармонией форм.

Сегодня монастырь находится под охраной Министерства культуры и туризма Турции.

Из монастыря путь лежит в Хасанкейф - древний город на берегу Тигра, чья история насчитывает более 12 тысяч лет.

Римский император Констанций II построил здесь крепость в 363 году, чтобы остановить персидские набеги.

Позже город пережил расцвет при Артукидах, став их столицей, а затем был включён в состав Османской империи.

С постройкой плотины Илису старый Хасанкейф оказался под водой.

На расстоянии трёх километров был основан Новый Хасанкейф, куда перенесли мечети, мавзолеи и знаменитый мавзолей Зейнал-бея.

Познакомиться с историей можно в Музее Хасанкейфа, где собраны артефакты от неолита до Османской эпохи.

Современные 3D-модели позволяют увидеть, каким был город до затопления.

Особое впечатление производит речной тур по Тигру: сквозь прозрачные воды виднеются очертания древних стен и куполов.

Самое удивительное открытие, которое мы сделали для себя, - семьи, которые и сегодня живут в пещерах старого Хасанкейфа, не ушедших под воду.

Их всего три. Они переправляются на лодке через реку, чтобы купить продукты, а затем возвращаются домой. Живут скромно - занимаются скотоводством и сохраняют уклад, которому тысячи лет.

Возвращаемся в центр Батмана - современный, энергичный город, где история соседствует с индустрией.

Экономика Батмана основана на нефти: около 20% турецких потребностей в нефти обеспечивается месторождениями горы Раман.

На улицах - уютные кафе, аромат свежего хлеба и флаги, развевающиеся в честь Дня Республики. Добраться сюда можно самолётом, автобусом или поездом из любого крупного города Турции.

Путешествуя по Мушу, Битлису, Сиирту и Батману, словно проходишь сквозь века - от древних крепостей и мостов до современных улиц, где жизнь течёт в своём ритме.

Здесь каждый камень, каждая гора хранит историю. И, как говорят местные жители, «прошлое не ушло - оно просто стало частью настоящего».

Наверное, возникают вопросы о том, что общего у этих двух городов - Баку и Батмана.

Общая черта Батмана и Баку - это нефть. Экономика Батмана в основном базируется на нефти, добываемой на горе Раман. Около 20 процентов потребности Турции в нефти обеспечивается за счет этого региона.

Автор: Гафар Агаев

Перевод: Фаига Мамедова