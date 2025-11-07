 От Муша до Батмана: древние крепости, жизнь в пещерах и тайны нефтяного города - РЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

От Муша до Батмана: древние крепости, жизнь в пещерах и тайны нефтяного города - РЕПОРТАЖ

First News Media10:22 - Сегодня
От Муша до Батмана: древние крепости, жизнь в пещерах и тайны нефтяного города - РЕПОРТАЖ

Восточная Анатолия - это земля, где история соседствует с современностью, а каждое путешествие превращается в путешествие во времени.

С 27 по 31 октября, по приглашению Министерства культуры и туризма Турции и при поддержке Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA), группа журналистов из Азербайджана, в числе которых был и сотрудник 1news.az, отправилась в поездку по городам Муш, Битлис, Сиирт и Батман.

Наш путь начинался в Муше - тихом, но полном жизни городе, где древность и современность переплелись в каждом квартале.

Муш славится своими мечетями и медресе, возведёнными в эпоху Сельджуков и Османов. На старинных улочках всё ещё можно услышать звучание утреннего азана, а в чайханах - разговоры о прошлом, словно время здесь идёт медленнее.

Одной из самых впечатляющих достопримечательностей является мост Мурад (Murad Köprüsü), построенный в XV веке через реку Мурад - один из истоков Евфрата.

Этот величественный каменный мост длиной более 140 метров был возведён по приказу султана Мурада II и до сих пор сохраняет первозданный облик.

Местные жители с гордостью называют его «дорогой из прошлого в настоящее» - ведь по нему, как и сотни лет назад, проходят путники, возвращающиеся из горных деревень.

Муш также известен своей кухней - здесь подают ароматный чай с халвой и знаменитые мушские кебабы, приготовленные по старинным рецептам.

Из Муша наша дорога вела в Битлис - город, словно выросший из гор.

Символ города - Битлисская крепость, построенная ещё во времена Александра Македонского. С её башен открывается панорама долины, где каменные дома будто цепляются за склоны гор.

Неподалёку находится древнее кладбище Айданлар, где надгробия покрыты изысканными узорами, напоминающими о богатстве культуры региона.

Битлис славится и своими термальными источниками, куда приезжают как местные жители, так и туристы, ищущие отдыха и умиротворения.

Следующая наша остановка - Сиирт, город, где веками соседствуют исламская и христианская традиции.

Одна из самых незабываемых остановок нашей поездки в Сиирт - главная природная жемчужина региона, долина Ботан, признанная национальным парком.

С высоты её скал открывается захватывающий вид на извилистую реку и зелёные леса, где до сих пор можно услышать крики орлов.

Сиирт известен и своими ремёслами - здесь делают тончайшие медные изделия, а также легендарное масло «Ботан Яğı».

Путешественников угощают сладостями «мехлеби», а на вечерних улицах раздаются мелодии саза - старинного инструмента, под который поют баллады о любви и верности.

Из Сиирта путь ведёт в Батман, но прежде мы остановились у моста Малабади - уникального памятника инженерного искусства.

Гид Мустафа бей рассказывает: «Мост был построен в 1147 году Тимурташем, сыном Ильгази, правителем бейлика Артуклу. Его арка шириной 38,6 метра до сих пор считается самой большой каменной аркой в мире».

Эвлия Челеби писал: «Под арку Малабади поместился бы купол Айя-Софии».

Французский исследователь Альбер Габриэль называл это сооружение «поразительным инженерным достижением своего времени».

На фоне моста мы делаем фото и продолжаем путь вглубь Анатолии.

Далее нас ждёт монастырь Мор Кирьякус, расположенный в деревне Айранджы уезда Бешири.

Он был основан в IV веке монахами из Алеппо и считается одним из первых христианских храмов региона Тур Абдин, священного для сирийских христиан. Трёхэтажное здание с подземными коридорами и куполом, украшенным звёздчатыми крестами, поразило нас гармонией форм.

Сегодня монастырь находится под охраной Министерства культуры и туризма Турции.

Из монастыря путь лежит в Хасанкейф - древний город на берегу Тигра, чья история насчитывает более 12 тысяч лет.

Римский император Констанций II построил здесь крепость в 363 году, чтобы остановить персидские набеги.

Позже город пережил расцвет при Артукидах, став их столицей, а затем был включён в состав Османской империи.

С постройкой плотины Илису старый Хасанкейф оказался под водой.

На расстоянии трёх километров был основан Новый Хасанкейф, куда перенесли мечети, мавзолеи и знаменитый мавзолей Зейнал-бея.

Познакомиться с историей можно в Музее Хасанкейфа, где собраны артефакты от неолита до Османской эпохи.

Современные 3D-модели позволяют увидеть, каким был город до затопления.

Особое впечатление производит речной тур по Тигру: сквозь прозрачные воды виднеются очертания древних стен и куполов.

Самое удивительное открытие, которое мы сделали для себя, - семьи, которые и сегодня живут в пещерах старого Хасанкейфа, не ушедших под воду.

Их всего три. Они переправляются на лодке через реку, чтобы купить продукты, а затем возвращаются домой. Живут скромно - занимаются скотоводством и сохраняют уклад, которому тысячи лет.

Возвращаемся в центр Батмана - современный, энергичный город, где история соседствует с индустрией.
Экономика Батмана основана на нефти: около 20% турецких потребностей в нефти обеспечивается месторождениями горы Раман.

На улицах - уютные кафе, аромат свежего хлеба и флаги, развевающиеся в честь Дня Республики. Добраться сюда можно самолётом, автобусом или поездом из любого крупного города Турции.

Путешествуя по Мушу, Битлису, Сиирту и Батману, словно проходишь сквозь века - от древних крепостей и мостов до современных улиц, где жизнь течёт в своём ритме.

Здесь каждый камень, каждая гора хранит историю. И, как говорят местные жители, «прошлое не ушло - оно просто стало частью настоящего».

Наверное, возникают вопросы о том, что общего у этих двух городов - Баку и Батмана.

Общая черта Батмана и Баку - это нефть. Экономика Батмана в основном базируется на нефти, добываемой на горе Раман. Около 20 процентов потребности Турции в нефти обеспечивается за счет этого региона.

Автор: Гафар Агаев

Перевод: Фаига Мамедова

Поделиться:
307

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра ...

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ...

Общество

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Общество

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

Министр Теймур Мусаев понес тяжелую утрату

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

Дедушка убитой мужем Гюльтекин: Она была замужем всего два месяца, он выпустил в спящую пять патронов - ВИДЕО

Последние новости

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Словакии - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Сегодня, 13:34

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Сегодня, 13:25

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Сегодня, 13:12

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 13:02

В США призвали отменить 907-ю поправку: «Выгоды будут колоссальными»

Сегодня, 12:55

Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана

Сегодня, 12:52

CNN: военнослужащие отравились неизвестным порошком на авиабазе США

Сегодня, 12:40

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждают проект госбюджета на 2026 год

Сегодня, 12:30

В Баку пропал 69-летний мужчина

Сегодня, 12:25

Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Сегодня, 12:15

Парк Победы и Музей Победы переданы ИВ города Баку компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

Сегодня, 11:35

Стала известна повестка визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Сегодня, 11:20

Неубиваемый смартфон HONOR X9d с батареей 8300 мА·ч уже в продаже - ФОТО

Сегодня, 11:10

О режиме работы центров «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» в предстоящие праздничные дни

Сегодня, 11:05

Племянник Майкла Джексона сыграл короля поп-музыки в байопике «Майкл» - ТРЕЙЛЕР

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сегодня, 10:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10