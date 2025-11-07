Объявления о «работе мечты» в Европе обернулись потерей сбережений - ВИДЕО

Несколько граждан Азербайджана заявили, что стали жертвами мошенничества, доверившись объявлениям о трудоустройстве за рубежом, размещённым в социальной сети TikTok.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Xəzər TV.

По словам пострадавших, они нашли страницу с названием «MANNHAIM TURIZM», где предлагалась официальная работа в Германии, Словакии и Литве с обещанной заработной платой около 2000 евро.

Гражданка Гюнай Абузарлы рассказала, что, увидев объявление, связалась с представителями страницы и внесла оплату в размере 2300 манатов. После этого, по её словам, ни работа, ни возврат денег предоставлены не были.

«Мы поверили, потому что страница выглядела официально - там публиковались видео и документы. Однако после внесения оплаты связь с нами прекратили», - поделилась заявительница.

Другой пострадавший сообщил, что передал руководителю компании, Туралу Аббасову, 1000 манатов якобы для оформления трудоустройства, но также не получил никакого результата.

По словам заявителей, у них имеются переписка и голосовые сообщения, подтверждающие контакт с предполагаемым мошенником.

Пострадавшие намерены обратиться в правоохранительные органы для правовой оценки действий компании.

Подробнее - в видеоматериале.