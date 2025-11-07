 Племянницу Бриллиант Дадашевой избил муж: Народная артистка впервые прокомментировала семейный конфликт - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Племянницу Бриллиант Дадашевой избил муж: Народная артистка впервые прокомментировала семейный конфликт - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:30 - Сегодня
Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева дала большое интервью YouTube-проекту «Çərçivədən kənar», в котором впервые высказалась на тему семейного конфликта, связанного с племянницей Саидой Дадашевой – дочерью экс-солистки ансамбля «Севиль» Садагат Дадашевой и народного артиста Рафаэля Дадашева.

Напомним, что ранее в ряде телевизионных программ Саида Дадашева в слезах рассказывала о том, что чувствует себя забытой родными, уже много лет не видела семью, которая, по ее словам, не поддерживает с ней отношения, подчеркивая, что ее десятилетний сын Рафаэль давно не встречался с бабушкой, проигнорировавшей, как и другие члены семьи Дадашевых, его день рождения.

«Я чувствую ответственность за нашу фамилию и не позволю, чтобы о ней говорили дурно», - заявила в интервью «Çərçivədən kənar» Бриллиант Дадашева, расставив точки над «i» в скандальном семейном конфликте.

Б.Дадашева изложила и свою версию происходящего. По ее словам, инициатором всех раздоров является супруг племянницы – Мага Шамиль. Народная артистка считает, что именно он настраивает С.Дадашеву против родных, заставляет ее выступать со скандальными заявлениями и всячески ограждает ее от родной семьи.

Народная артистка утверждает, что М.Шамиль поднимал руку на С.Дадашеву - по ее словам, однажды он избил жену настолько сильно, что у той оказалось сломано несколько ребер. После случившегося С.Дадашева, как рассказала певица, обратилась к старому другу семьи и вызвала полицию, однако под давлением мужа была вынуждена сказать, будто упала с табуретки.

Бриллиант Дадашева добавила, что, по ее информации, именно муж племянницы запрещает ей поддерживать связь с семьей и сам блокирует родственников в мессенджерах и соцсетях - даже ее родную сестру Лейли. В эфире прозвучала голосовая запись, в которой Саида обращается к Лейли с извинениями и признается, что удалила ее из контактов по требованию супруга.

По словам народной артистки, М.Шамиль ранее угрожал матери С.Дадашевой, Садагат ханум, заявив: «Только появись, сломаю тебе ноги». Б.Дадашева уточнила, что официальный брак Саиды с этим мужчиной оформлен лишь год назад, после того, как ее племянница оформила на него квартиру.

«Если хоть один волосок Саиды пострадает, Мага ответит перед законом», - заявила в интервью Бриллиант Дадашева, подчеркнув, что если она заговорит, то «полетят головы», и отметив, что семья Дадашевых никогда не отказывалась и не собирается отказываться от С.Дадашевой, которую назвала наивной и доверчивой девушкой.

