Племянник Майкла Джексона сыграл короля поп-музыки в байопике «Майкл» - ТРЕЙЛЕР

Студия Lionsgate представила первый трейлер фильма «Майкл», посвящённого жизни и карьере короля мировой поп-музыки Майкла Джексона.

Главную роль исполнил его племянник Джаафар Джексон (сын Джермейна Джексона и Алехандры Дженевьев – прим.ред.), что придаёт картине особую достоверность и семейную связь с легендарным артистом.

Режиссёр Антуан Фукуа предлагает зрителям взгляд на путь певца от стремительного взлёта до статуса мирового феномена. В трейлере звучат культовые треки Thriller и Wanna Be Startin' Somethin’, а также показаны кадры из студийной работы Майкла Джексона с Куинси Джонсом.

Премьера фильма «Майкл» запланирована на 24 апреля 2026 года.

