Прошли похороны погибших при пожаре в «Гобу Парк-1» матери и детей

Погибшие при пожаре в «Гобу Парк-1» женщина Зульфия Юсифова (1998 г.р.) и ее дети – Юсиф Юсифов (2016 г.р.) и Марьям Юсифова (2019 г.р.) – были похоронены в Гядабейском районе.

Напомним, что в результате пожара, произошедшего в квартире, где временно проживал вынужденный переселенец из Кельбаджарского района Эмин Гамидов, имело место сильное задымление, из-за которого в квартире №86 на 9-м этаже погибли Зульфия Юсифова - супруга вынужденного переселенца из Физулинского района Акрама Ашраф оглы Юсифова, и двое ее детей – Юсиф Юсифов и Марьям Юсифова. Также погиб вынужденный переселенец из Физулинского района Юсиф Гусейнов (1953 г.р.), проживавший в квартире №88 на 9-м этаже.

