Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний из ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя компании 2PointZero Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель компании 2PointZero шейх Заид бен Хамдан бен Заид Аль Нахайян передал главе государства приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Гость сказал, что Президент Объединенных Арабских Эмиратов дал поручение расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах. Подчеркнув наличие большого потенциала для развития связей, он отметил, что между Азербайджаном и ОАЭ налажено долгосрочное успешное партнерство.

Глава нашего государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, Карабах в сентябре этого года, а также встречи с ним в нашей стране и Объединенных Арабских Эмиратах.

Констатировав, что связи между двумя странами вышли в плоскость стратегического партнерства, глава государства подчеркнул высокий уровень политических отношений, отметил расширение сотрудничества в различных сферах, высоко оценил взаимную поддержку между нашими странами.

Заявив, что ОАЭ являются стратегическим партнером Азербайджана в сфере возобновляемой энергии, Президент Ильхам Алиев подчеркнул подписанные в этой области документы, отметил наличие хорошего потенциала для расширения взаимодействия. Глава государства сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного региона.

В ходе беседы было подчеркнуто развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, нефтегазовой и других сферах.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергии, инвестиций, информационных технологий, горнодобывающей промышленности и других сферах.

