Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили вопросы интеграции нацменьшинств в образовательную систему

Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили в Тбилиси вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе встретился с находящейся в стране с официальным визитом делегацией во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в области образования, науки и работы с молодежью. Также были затронуты планы по реализации новых совместных проектов.

Миканадзе проинформировал азербайджанского коллегу о новшествах в системе образования Грузии, особо отметив планируемые реформы в высшем и общем образовании.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся своевременной доставки учебников в школы, где обучение ведется на грузинском и азербайджанском языках. Также были затронуты темы усиления интеграции национальных меньшинств в образовательную систему, укрепления партнерских связей между высшими учебными заведениями и расширения существующего плодотворного сотрудничества с Университетом ADA в новых областях.

Амруллаев выразил готовность к реализации новых совместных проектов в сфере образования, науки и молодежи.