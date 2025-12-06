Хакан Фидан высказался о разоружении ХАМАС и стабилизационных силах в Газе

Вопрос разоружения ХАМАС в контексте урегулирования конфликта в Газе не является первоочередным, сначала необходимо обеспечить пограничную безопасность для обеих сторон.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме.

"Разоружение не может быть нашим первым делом в процессе [урегулирования]. Нам нужно действовать поэтапно. Мы должны быть реалистами, если действительно хотим добиться успеха. Нам нужно, чтобы международные стабилизационные силы разместились на границе [между палестинцами и израильтянами в Газе]. Нам нужно привлечь к этому палестинские полицейские силы, которые возьмут функции у ХАМАС", - сказал он.

В дальнейшем, по его словам, "нужно обеспечить свободную доставку гуманитарной помощи в Газу". "Мы должны позволить нормальной жизни вернуться, дать людям надежду, а затем мы можем начать решать вопрос о разоружении. У нас будут международные силы, будет полиция, не связанная с ХАМАС. И что самое важное, региональные страны и страны, которые подписали соглашения [по Газе в Шарм-эш-Шейхе], члены Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества будут следить за тем, чтобы Израиль строго соблюдал соглашение", - отметил Фидан.

Он не исключил, что "ХАМАС и любые другие палестинские структуры могут отклоняться от реализации плана мира, но пока все стороны его соблюдают".

Между тем на полях форума Хакан Фидан заявил журналистам, что Израиль ежедневно нарушает режим прекращения огня в Газе. "Он не только нарушает режим, но и вопреки обещаниям не позволяет доставить в Газу необходимую помощь в нужном объеме и в нужном виде. Это большая проблема", - сказал министр, чей комментарий распространил МИД Турции.

По его словам, по теме формирования стабилизационных сил "ведутся переговоры с различными странами". "Турция готова внести любой вклад в мирное урегулирование в Палестине, включая отправку солдат в состав стабилизационных сил. Но здесь важны позиция, подход и консенсус заинтересованных сторон. Пока что мы внимательно следим за ходом соответствующих переговоров", - отметил Фидан.

Он сообщил, что "вопросы, связанные со второй фазой реализации мирного плана в Газе, продолжают обсуждаться и прорабатываться". "На втором этапе должна произойти передача управления сектором комитету, состоящему из палестинцев. Но также необходимо создать готовые к работе полицейские силы в Газе. С другой стороны, нужно внедрить институт мира. И в его рамках должны быть созданы [международные] стабилизационные силы. В настоящее время эта работа продолжается", - сообщил министр.

Источник: ТАСС