 Хакан Фидан высказался о разоружении ХАМАС и стабилизационных силах в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хакан Фидан высказался о разоружении ХАМАС и стабилизационных силах в Газе

First News Media19:14 - Сегодня
Хакан Фидан высказался о разоружении ХАМАС и стабилизационных силах в Газе

Вопрос разоружения ХАМАС в контексте урегулирования конфликта в Газе не является первоочередным, сначала необходимо обеспечить пограничную безопасность для обеих сторон.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме.

"Разоружение не может быть нашим первым делом в процессе [урегулирования]. Нам нужно действовать поэтапно. Мы должны быть реалистами, если действительно хотим добиться успеха. Нам нужно, чтобы международные стабилизационные силы разместились на границе [между палестинцами и израильтянами в Газе]. Нам нужно привлечь к этому палестинские полицейские силы, которые возьмут функции у ХАМАС", - сказал он.

В дальнейшем, по его словам, "нужно обеспечить свободную доставку гуманитарной помощи в Газу". "Мы должны позволить нормальной жизни вернуться, дать людям надежду, а затем мы можем начать решать вопрос о разоружении. У нас будут международные силы, будет полиция, не связанная с ХАМАС. И что самое важное, региональные страны и страны, которые подписали соглашения [по Газе в Шарм-эш-Шейхе], члены Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества будут следить за тем, чтобы Израиль строго соблюдал соглашение", - отметил Фидан.

Он не исключил, что "ХАМАС и любые другие палестинские структуры могут отклоняться от реализации плана мира, но пока все стороны его соблюдают".

Между тем на полях форума Хакан Фидан заявил журналистам, что Израиль ежедневно нарушает режим прекращения огня в Газе. "Он не только нарушает режим, но и вопреки обещаниям не позволяет доставить в Газу необходимую помощь в нужном объеме и в нужном виде. Это большая проблема", - сказал министр, чей комментарий распространил МИД Турции.

По его словам, по теме формирования стабилизационных сил "ведутся переговоры с различными странами". "Турция готова внести любой вклад в мирное урегулирование в Палестине, включая отправку солдат в состав стабилизационных сил. Но здесь важны позиция, подход и консенсус заинтересованных сторон. Пока что мы внимательно следим за ходом соответствующих переговоров", - отметил Фидан.

Он сообщил, что "вопросы, связанные со второй фазой реализации мирного плана в Газе, продолжают обсуждаться и прорабатываться". "На втором этапе должна произойти передача управления сектором комитету, состоящему из палестинцев. Но также необходимо создать готовые к работе полицейские силы в Газе. С другой стороны, нужно внедрить институт мира. И в его рамках должны быть созданы [международные] стабилизационные силы. В настоящее время эта работа продолжается", - сообщил министр.

Источник: ТАСС

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний из ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

Политика

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Политика

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Экс-глава евродипломатии Могерини арестована в Бельгии

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Более 2 тысяч жителей Гонконга остались бездомными из-за пожара

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Последние новости

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Сегодня, 22:05

В Бейлагане произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 21:54

Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

Сегодня, 21:45

«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Сегодня, 21:30

Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана

Сегодня, 21:15

Зеленский провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом

Сегодня, 21:00

«Арцах или Карабах?»: Армянский телеканал закрылся после провокации во время телемоста Баку–Ереван - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Сегодня, 20:07

Трамп объяснил подорожание отделки бального зала в Белом доме

Сегодня, 19:55

Ахмед аш-Шараа: Президентские выборы в Сирии пройдут через четыре года

Сегодня, 19:39

Хакан Фидан высказался о разоружении ХАМАС и стабилизационных силах в Газе

Сегодня, 19:14

В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

Сегодня, 18:44

Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний из ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:20

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Сегодня, 18:18

Хакан Фидан: Анкара довела до сведения Киева и Москвы свои опасения из-за атак в Черном море

Сегодня, 18:04

Дипломат: вопрос с приобретением Турцией С-400 может решиться в течение 2026 года

Сегодня, 17:49

Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:20

Какой будет погода в предстоящие три дня? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 17:04

Прошли похороны погибших при пожаре в «Гобу Парк-1» матери и детей

Сегодня, 16:43

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Сегодня, 16:24
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30