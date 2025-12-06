Хакан Фидан: Анкара довела до сведения Киева и Москвы свои опасения из-за атак в Черном море

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара довела до сведения Киева и Москвы свои опасения в связи с недавними атаками на коммерческие суда в Черном море.

"Мы обсуждали этот вопрос с украинцами, мы также передали наши опасения российской стороне, - сказал Фидан в ходе дискуссии на Дохийском форуме. - Мы разговаривали с послом, и я обсуждал эту тему с моими коллегами из обеих столиц [Москвы и Киева], потому что это очень чувствительно для нас. Мы не хотим видеть, чтобы торговые маршруты становились целью, а торговые суда подвергались ударам. Именно это [такой риск] нас беспокоило с самого начала, потому что это эскалация войны в плане ее географии и методологии", - отметил Фидан.