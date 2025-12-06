 Состоялась литературная встреча, посвящённая памяти поэта Вагифа Самедоглу - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Состоялась литературная встреча, посвящённая памяти поэта Вагифа Самедоглу - ФОТО

First News Media16:01 - Сегодня
Состоялась литературная встреча, посвящённая памяти поэта Вагифа Самедоглу - ФОТО

5 декабря в Центральной научной библиотеке Национальной Академии Наук состоялась литературная встреча, посвящённая светлой памяти выдающегося поэта Вагифа Самедоглу.

Открыли встречу супруга Вагифа Самедоглу Бабаева-Векилова Нушаба и член Союза писателей Азербайджана Лала Гасанова.

На мероприятии собрались писатели, поэты и творческие личности, многие из которых лично знали Вагифа Самедоглу и имели честь общаться с ним при жизни.

В начале встречи был продемонстрирован документальный фильм о Вагифе Самедоглу «Şeir kimi yaşamaq» режиссера Эльчина Мусаоглу.

С поэтической программой выступили: Самира Шихиева, Гюнатай Гусейнова, Зиба Расул, Алия Тагиева, Алисаджид Гашимзаде, Нелл Кьюри, Заур Джафаров участники литературного проекта «Modern Poems», Амина Абдуллаева, Тамерлан Мамедов, Фатех Мамедов, Фарахханум Мамедова, Ибрагим Алимзаде и Марьям Бабаева, участники детского проекта «Gənc Şairlər», действующих под руководством поэтессы, члена Союза писателей Азербайджана и члена Всемирной Организации Писателей (WOW) Лалы Гасановой.

Идея проведения этого вечера основана на двух глубоких и важных целях: возникло естественное желание вновь собрать людей, чтобы вспомнить яркую жизнь прекрасного поэта Вагифа Самедоглу, оживить в памяти дорогие моменты, вновь услышать его произведения и почувствовать атмосферу его поэзии. Это не просто дань уважения — это тёплая попытка вернуть живое дыхание его творчества, которое продолжает вдохновлять и конечно же особое внимание уделено участию молодых людей и детей. Сегодня чрезвычайно важно знакомить новое поколение с жизнью и творчеством наших великих поэтов, рассказывать им об их пути, о значении их слов и идей в формировании культурного облика Азербайджана. Такие встречи помогают передавать ценности, сохранять память и укреплять связь между поколениями.

Среди гостей выступили: доктор филологических наук Сархан Хавери; поэт, эссеист, переводчик Салим Бабуллаоглу; переводчик Алия Самедова, писатель, поэт Фуад Алиев; заслуженный журналист Азербайджанской Республики, профессор Флора Наджи; переводчик, писатель Тарана Маммед.

Литературная встреча организована проектом «Modern Poems» совместно с Vaqif Səmədoğlu Mərkəzi и Центральной научной библиотекой Национальной Академии Наук Азербайджана.

