Какой будет погода в предстоящие три дня? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По информации Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 7 декабря до вечера 10 декабря временами ожидается дождь, в некоторых местах дождь будет ливневым.

Как передает 1news.az, в западных районах Азербайджана с утра 7 декабря до вечера 11 декабря ожидаются осадки с перерывами. Есть вероятность, что в отдельных районах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Газах-Гянджа, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, ливневого характера, а в горных районах выпадет снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а также вероятен кратковременный паводок в некоторых горных реках.