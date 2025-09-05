The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью 1news.az с участником финской рок-группы The Rasmus – барабанщиком Аки Хакалой.

Финская рок-группа The Rasmus выступит в Азербайджане – концерт, организованный 33 Event и Show Time, пройдет 4 ноября во Дворце Гейдара Алиева. Группа исполнит в Баку свои основные хиты и представит новый альбом. О предстоящем концерте, новых песнях и творческом процессе группы читайте в эксклюзивном интервью 1news.az с барабанщиком The Rasmus Аки Хакалой.

- Это будет ваш первый концерт в Баку. Какие ожидания у вас от встречи с азербайджанской публикой?

- Да, именно так, и мы в полном восторге от этого! Нам не терпится встретиться с нашими поклонниками там. Мы слышали столько прекрасного о Баку, и нам говорили, что гостеприимство и доброжелательность там просто потрясающие. Мы - группа, которая всегда хочет прочувствовать местный колорит: еду, напитки, культуру. Каждый раз, приезжая в новую страну или город, мы стараемся исследовать его как можно больше. Иногда мы даже просим фанатов показать нам интересные места, бары, рестораны и т.д. Ведь отели и площадки везде одинаковые и, если честно, немного скучные, поэтому нам хочется выжать максимум из каждой поездки.

Что касается концерта, думаю, он будет очень энергичным, и я ожидаю услышать громкое пение и почувствовать любовь публики - первые выступления всегда особенные, так что, мне кажется, это событие мы все будем помнить ещё очень долго!

- Чем будет отличаться ваш осенний концерт в Баку – чего могут ждать поклонники? Будет ли особая программа?

- Фанаты смогут насладиться настоящим рок-шоу, полным разных эмоций и настроений. Мы сыграем песни из нового альбома Weirdo, но, конечно, не обойдёмся без старых хитов - таких как Guilty, First Day of My Life, Livin’ in a World Without You и, конечно же, In The Shadows - песня, которую знают абсолютно все! Думаю, пропустить её мы просто не можем (улыбается).

Наш концерт в Баку - часть тура Weirdo World Tour, и мы очень надеемся, что сможем играть там чаще, ведь наконец-то появилась возможность выступить в Азербайджане. А может быть в будущем и на фестивале здесь - это было бы просто здорово!

- Ваша музыка близка разным поколениям. Как вы сами объясняете этот феномен – в чем секрет универсальности песен The Rasmus?

- Приятно это слышать - и вы абсолютно правы! У нас действительно очень разная аудитория: много молодых слушателей, но также и те, кто с нами уже долгие годы. Особенно приятно, что новые треки с последнего альбома находят отклик у свежей публики, и это замечательно.

Как-то так получилось, что от альбома к альбому мы продолжаем развиваться. Мы делаем то, что любим, и то, что чувствуем. Мы хорошие друзья и у нас общие цели, и это не секрет, а именно тот факт, который помогает нам двигаться дальше.

- Многие до сих пор ассоциируют группу прежде всего с хитом In The Shadows. Как вы относитесь к тому, что одна песня стала символом целой эпохи?

- Это, безусловно, большая честь. Это был и остаётся наш самый большой хит, который открыл для нас множество дверей, когда вышел в 2004 году. Недавно я снова услышал его по радио и подумал, что он до сих пор звучит свежо и круто. Именно эта песня сделала нас достаточно известными за пределами Финляндии. Мы всё ещё с удовольствием исполняем её и наблюдаем за реакцией публики. Это композиция, которую мы с гордостью играем на каждом концерте - она очень особенная и, как вы сказали, даже символична для той эпохи.

- Вы участвовали в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Как этот опыт повлиял на вас?

- Это было увлекательное путешествие! Мы встретили там столько замечательных людей, например, вашего участника - Надира Рустамли из Азербайджана. Кроме того, у нас появились новые друзья, например, ребята из Kalush Orchestra (представители Украины – прим. ред.) и другие. Это было особенно здорово после пандемии - у нас была отличная возможность сыграть перед огромной аудиторией. Думаю, финал «Евровидения 2022» смотрели около 200 миллионов человек.

К тому же группа как раз едва не распалась до того, как мы решили участвовать в «Евровидении», так что это стало для нас отличным шансом не только выступить как группа, но и познакомить публику с нашим новым гитаристом Эмппу.

- Ваша музыка часто звучит мрачно, но при этом очень мелодично. Как вы находите баланс между «тёмным» и «светлым» звучанием?

- Хороший вопрос… Наше звучание одновременно «тёмное» и «светлое», сильно завязанное на мелодии. В нём много элементов поп-музыки, но в новом альбоме Weirdo мы смещаемся в более тяжёлое звучание. Это произошло естественно, возможно, из-за музыки, которую мы слушали в последнее время, и того, что происходит в мире. Точно сказать трудно, но как-то новый, более тяжёлый звук нас вдохновляет. Нам нравится смешивать все эти элементы в нашей музыке, и именно это делает нас нами.

- Как вы работаете над новыми песнями сегодня - отличается ли процесс от того, что было в начале вашей карьеры?

- Лаури (фронтмен и вокалист финской рок-группы The Rasmus - прим. ред.) - наш главный автор песен, большинство идей для композиций исходят от него, но остальные участники группы активно участвуют в аранжировках и создании звучания. Мы - группа, поэтому каждый из нас занимает важное место в творческом процессе: у всех есть свои идеи, и я бы сказал, что вклад каждого важен.

Для нового альбома у нас была возможность работать с настоящими талантами, например, с продюсером Десмондом Чайлдом - легендой, сотрудничавшим с такими великими артистами, как Kiss, Элис Купер и Bon Jovi. Также важный вклад внесли наши продюсеры Марти Фредрикссен и Джозеф МакКуин, благодаря чему альбом звучит именно так, как он звучит. К тому же запись в Нэшвилле была очень вдохновляющей и стала отличным опытом.

- Есть ли у вас желание записать коллаборацию с артистами из других стран, к примеру, с азербайджанскими музыкантами?

- Мы делали много коллабораций с другими артистами, например, с Вилле Вало (HIM) и Apocalyptica - замечательными музыкантами из нашей родной Финляндии. Недавно мы сотрудничали с вокалистом Funeral Portrait Ли Дженнингсом для песни Weirdo, и у нас есть несколько планов на будущее, о которых я пока не могу рассказывать.

Мы не очень хорошо знакомы с азербайджанскими группами или музыкантами, так что, возможно, вам стоит посоветовать нам кого-то, кого стоит послушать (улыбается). Мы с нетерпением ждём поездки в Баку - увидимся там и давайте сделаем этот визит незабываемым!