Сериал Хикмета Рагимова «Səkkiz»: Проект, о котором в 2026 году будут говорить и смотреть все – ВИДЕО

26 декабря в Park Cinema состоялась премьера первого эпизода сериала «Səkkiz» (Восемь), режиссером-постановщиком которого выступил Хикмет Рагимов, сыгравший также главную роль в проекте.

Сериал, снятый в жанре драматического триллера, выйдет в телеэфир на канале ARB TV. Проект состоит из 12 эпизодов и имеет возрастное ограничение 18+. Уже сейчас можно сказать, что «Səkkiz» - один из тех сериалов, которые в 2026 году будут активно смотреть и обсуждать, возвращаясь к его темам и персонажам.

Продюсером проекта выступил Ислам Ага. В сериале снялись Расим Джафар, Егана Гусейнли, Эльшан Рустамов, Логман Керимов, Сенан Аллаз и Зульфия Гурбанова - профессиональный актерский состав, органично дополняющий драматургию истории.

На премьере Хикмет Рагимов рассказал о личной идее, которая легла в основу сериала: «Идея сериала родилась из ощущения, что современный человек обделён любовью. Я родился в 1986 году, и моё поколение росло в довольно сложное время - мы часто были лишены любви как со стороны общества, так и семьи. Сегодня эта проблема уже носит глобальный характер: отсутствие любви становится причиной конфликтов, войн и множества других проблем. Нам важно научиться слышать друг друга и попытаться что-то изменить. Герой, которого я сыграл, тоже вырос без любви…».

В комментарии 1news.az режиссер и актер отметил следующее: «Каждый зритель сможет найти в этом сериале что-то близкое именно ему и сделать собственные выводы. В то же время кино и сериалы не обязаны быть универсальными и понятными всем - не обязательно, чтобы каждый вынес из них что-то конкретное».

По сюжету, по подходу к съёмкам и по актёрской игре «Səkkiz» открывает новую главу в азербайджанской сериальной индустрии. Особенно это ощущается в работе Хикмета Рагимова - его режиссёрском взгляде, точности актерской игры и умении работать с темами, напрямую связанными с сегодняшним днём.

Сюжет: После самоубийства дочери-школьницы жизнь главного героя полностью рушится. Потеря пробуждает скрытые детские травмы, а боль превращается в жажду мести. Он начинает поочерёдно охотиться на тех, кого считает виновными в её смерти. Бывшая жена, равнодушная медсестра, школьный директор и самые близкие люди оказываются на его пути. В обществе он выглядит спокойным и доброжелательным, но внутри постепенно погружается во тьму.

