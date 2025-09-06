Переименование Пентагона грозит обойтись США в миллиарды: менять придётся всё — от печатей на 700 тыс. объектов в 40 странах до салфеток и сувениров.

По данным Politico, в самом ведомстве идею считают бесполезной: она не решит военных задач и лишь даст повод противникам представить США как "разжигателей войны".

Белый дом даже ищет способ провести ребрендинг без голосования в Конгрессе. Сенатор Макконнелл сухо напомнил: "Мир через силу требует инвестиций, а не ребрендинга".