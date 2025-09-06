МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Беларуси

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вронский обратился к находящимся в Беларуси согражданам, призвав их немедленно покинуть эту республику.

Его слова передает радиостанция RMF24.

«Это (Беларусь— «Газета.Ru») не демократическая страна и не дружественная Польше. Я бы хотел, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно более серьезно», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что эвакуация польских граждан из Беларуси в случае ухудшения ситуации будет либо затруднена, либо невозможна.

Источник: Газета.ру