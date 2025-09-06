 Пожар произошел в бывшем телевизионном центре «Би-би-си» | 1news.az | Новости
Пожар произошел в бывшем телевизионном центре «Би-би-си»

First News Media17:52 - Сегодня
В Лондоне начался пожар в бывшем телевизионном центре «Би-би-си», около ста пожарных привлечены к тушению.

Об этом сообщается в материале самой вещательной корпорации.

«Около 100 пожарных борются с пожаром в ресторане, расположенном в здании бывшего телецентра «Би-би-си» на западе Лондона», — говорится в статье.

По данным пожарных, возгорание произошло в девятиэтажном здании на улице Вуд-Лейн в районе Уайт-Сити, которое являлось штаб-квартирой «Би-би-си» до 2013 года. Сообщается, что пожар вспыхнул рано утром в субботу, на момент публикации огонь распространился на веранду и воздуховоды.

В издании отметили, что к тушению были привлечены 15 пожарных машин, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время Вуд-Лейн перекрыта для транспорта, пешеходам также рекомендуется избегать этого района.

Источник: Gazeta.Ru

