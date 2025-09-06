«Барселона» представила номера игроков команды на сезон-2025/2026

«Барселона» на своей странице в социальной сети X опубликовала официальные номера футболистов команды на сезон-2025/2026.

После трёх туров нынешнего сезона испанской Примеры сине-гранатовые набрали семь очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка. В следующем туре Ла Лиги команда Ханс-Дитера Флика встретится с «Валенсией». Игра состоится 14 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Барселона» стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании.

Источник: Чемпионат