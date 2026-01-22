Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Система видеопомощи арбитрам (англ. Video Assistant Referee - VAR) функционировала во время матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт) в основном этапе Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА.

Эту информацию подтвердил руководитель Департамента коммуникаций "скакунов" Анар Гаджиев в ответ на запрос Report.

По его словам, в начале встречи действительно возникли проблемы со связью между главным арбитром и комнатой VAR.

"Эти технические неполадки были быстро решены, после чего матч благополучно начался. На протяжении всей игры система VAR функционировала в штатном режиме", - заявил Гаджиев.