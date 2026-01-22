Азербайджан улучшил позицию в рейтинге УЕФА
Азербайджан улучшил свои позиции в клубном рейтинге УЕФА, поднявшись на одну строчку.
Продвижение стало возможным благодаря победе "Карабаха" над немецким клубом "Айнтрахт".
В актив Азербайджана добавлено 0,500 рейтингового балла. В настоящее время страна с коэффициентом 22,750 занимает 27-е место в таблице.
Лидером рейтинга УЕФА остается Англия с показателем 106,991.
Напомним, что накануне "Карабах" одержал победу над немецким клубом "Айнтрахт" (Франкфурт) со счетом 3:2 в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Источник: Report
