Вэнс назвал Трампа энергичным человеком без выключателя

First News Media12:40 - Сегодня
Вэнс назвал Трампа энергичным человеком без выключателя

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс описал американского лидера Дональда Трампа как энергичного человека «без выключателя».

Об этом 7 сентября он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Вэнс в основном сосредоточился на обсуждении своего собственного дела, восхваляя неустанную трудовую этику президента Дональда Трампа и его доверительный стиль руководства, а также объясняя, что у президента «нет выключателя»», — говорится в публикации.

По словам Вэнса, иногда Трамп может позвонить своим подчиненным ночью для обсуждения одного вопроса, а утром — совсем иного. Он добавил, что способность американского лидера постоянно делегировать полномочия другим «просто поразительна».

Кроме этого, вице-президент также отметил, что не будет подтверждать свое возможное участие в выборах президента в 2028 году, однако признал такую возможность в будущем при условии «хорошей работы в 2025–2026 годах».

Источник: Iz.Ru

