Колумбийская армия сообщила о похищении 45 солдат

В Колумбии 45 военнослужащих оказались в плену после нападения на армейское подразделение в департаменте Каука, сообщила Третья дивизия Национальной армии.

"В рамках операции Персей-2 в каньоне Микай подразделение быстрого реагирования №4 подверглось нападению... В результате 45 военнослужащих остаются лишенными свободы в форме похищения", - говорится в коммюнике в блоге дивизии в соцсети Х.

По данным военных, вечером в воскресенье около 600 человек, действовавших предположительно в координации с преступной структурой "Карлоса Патиньо", "воспрепятстовали развертыванию" армейского подразделения в районе Сан-Хуан-де-Микай, муниципалитет Эль-Тамбо. Согласно тексту заявления, вероятной целью нападения было сохранение контроля над маршрутами наркотрафика и незаконной добычи полезных ископаемых.

Источник: РИА Новости