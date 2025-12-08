Генпрокуратура РФ объявила руководство Украины в розыск за «геноцид»

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд в так называемой «ДНР» уголовное дело в отношении высшего политического и военного руководства Украины, сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

По сообщению «Интерфакс», фигурантами дела стали: бывший президент Украины Петр Порошенко, бывшие руководители офиса президента страны Андрей Богдан и Андрей Ермак, секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны страны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и его предшественник на этом посту Валерий Залужный.

Также в деле фигурируют бывший премьер страны Арсений Яценюк, бывшие главы МВД Украины Арсен Аваков и Денис Монастырский, бывший глава СБУ Иван Баканов, экс-главы внешней разведки Егор Божок и Владислав Бухарев и другие чиновники и военные.

Все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид) в отношении населения оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины.

«В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в надзорном ведомстве.

«Следственным органом приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции обвиняемых. Однако реальная возможность их участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемых», - подчеркнули в Генпрокуратуре.